Вы сами управляете своей ставкой по кредиту

Проблема закредитованности населения практически ежемесячно становится предметом споров ЦБ, Минфина и Счетной палаты. В самих кредитных организациях бить тревогу не спешат. Клиентам советуют не откладывать необходимые траты на потом. Однако, оформляя кредит, надо трезво оценивать свою платежеспособность. Как получить выгоду от кредита, на конкретных примерах рассказал «Деньгам» член правления, директор по развитию продуктов и технологий Почта-банка Григорий Бабаджанян.

— Не секрет, что людям становится все сложнее обслуживать кредиты. Что бы вы посоветовали тем, у кого кредит уже есть или существует потребность его оформить? Стоит ли отказываться от кредитов?

— Отказываться не стоит, но нужно трезво оценить свои финансовые возможности и нагрузку. А затем поискать на рынке предложения, которые позволят вам взять кредит с максимальной выгодой для себя.

— Какие, например?

— Самый простой способ — перевод зарплаты или пенсии в банк, который вас кредитует. Те, кто получает заработную плату или пенсию на карточку банка, автоматически становятся для него знакомыми и проверенными клиентами. Поэтому для таких людей есть возможность ощутимо снизить ставку. Например, в Почта-банке — на 2 процентных пункта. Такая экономия будет ощутимой, особенно если в долг берется крупная сумма. Перевести зарплату в любой банк сегодня может любой работник, вне зависимости от того, с какой организацией сотрудничает работодатель.

— А если человек только готовится к выходу на пенсию, банк может пойти навстречу и снизить проценты?

— Наш — да. В Почта-банке такую льготу могут также получать и предпенсионеры — женщины от 50 лет и мужчины от 55 — в рамках специального предложения, которое будет действовать в течение девяти месяцев. Если в течение этого времени вы начнете получать пенсию на счет в Почта-банке, то тариф будет автоматически продлен. Чтобы воспользоваться этим предложением, действующим клиентам достаточно позвонить на горячую линию, а новым прийти в офис банка и написать заявление о подключении ему соответствующего тарифа и намерении в будущем перевести свою пенсию в Почта-банк.

— Ну а если менять зарплатный банк неудобно или, скажем, доход есть, но он неофициальный?

— Есть другой выход — оставаться «активным» клиентом банка. У нас для этого достаточно совершать каждый месяц покупки по любой карте банка — дебетовой или кредитной или в мобильном / интернет-приложении. Тратить надо не менее 10 тыс. руб. за месяц.

В этом случае в следующем месяце в дату очередного платежа по кредиту ставка будет снижена на 2 процентных пункта. И так повторяется ежемесячно при соблюдении основного условия. По оценкам экспертов, 10 тыс.— сумма, равная тратам среднестатистического россиянина на продукты и оплату услуг ЖКХ. То есть особых усилий статус «активный» не потребует.

— Сейчас банки активно пропагандируют кредитные карты, уверяя, что это крайне выгодно, но для многих гораздо проще и понятнее обычный кредит наличными. Действительно ли кредитная карта достойная ему альтернатива?

— У карты есть неоспоримые плюсы. И главный из них — это льготный период кредитования, в течение которого платить проценты за пользование потраченными по кредитке деньгами не придется. Например, у нас по кредитной карте «Элемент 120» один из самых больших грейс-периодов на рынке — 120 дней. Тут главное — четко отслеживать дату окончания льготного периода и вовремя расплачиваться по платежам.

— Льготный период — несомненный плюс, но при тратах по карте хочется еще и получать бонусы или кэшбэк. Насколько это выгодно в случае с кредитками?

— Зарабатывать баллы и кэшбэк можно не только по дебетовой, но и по кредитной карте. Причем зачастую по кредитной бонусы выше. Например, по кредитной карте «Вездедоход» Почта-банка размер кэшбэка выше, чем по дебетовой,— вы можете зарабатывать до 5% в категориях одежда / обувь, аптеки, рестораны / фастфуд. А если сюда добавить еще грейс-период 60 дней, то становится очевидно, что это очень выгодный и удобный инструмент.

К примеру, женщина тратит по кредитной карте «Вездедоход» в месяц 60 тыс. руб., задолженность закрывает ежемесячно из зарплаты, укладываясь в беспроцентный период 60 дней. Примерно 30 тыс. руб. она потратила на свои ежедневные покупки, а в конце месяца накупила одежды и обуви на семью на холодную пору, отметила в кафе день рождения дочери — в общей сложности еще на 30 тыс. руб. Таким образом, если бы женщина оплачивала эти покупки дебетовой картой, она получила бы по итогам месяца кэшбэк в размере 1,2 тыс. руб., а по кредитной — 1,8 тыс.

— Пять процентов — неплохо, но вот все время держать в голове категории с кэшбэком неудобно.

— Тут все зависит от карты. Есть кредитки, по которым начисляется не кэшбэк, а баллы по программе лояльности партнера карты. В некоторых случаях вы можете даже сами управлять своей программой лояльности.

Например, по кредитной карте «Марки» Почта-банка можно выбирать и менять партнера по своему усмотрению и накапливать бонусы за все ежедневные покупки, чтобы потом потратить их в любимом магазине.





Среди партнеров — «Перекресток», «Пятерочка», «Ростелеком», «Горздрав», «36,6», «АльфаСтрахование», «М.Видео», МТС и «ЦУМ-Дисконт» и другие. А если выпустить виртуальную кредитную карту прямо в мобильном приложении, добавить ее в один из pay-сервисов и оплачивать повседневные покупки смартфоном, вы можете выиграть повышенный кэшбэк до 12% с помощью игровой программы лояльности «Шанс».

— А в чем смысл игры?

— Чтобы получить кэшбэк, нужно в мобильном приложении нажать на изображение кубиков на главном экране, выбрать одну или несколько совершенных операций, указать желаемый кэшбэк от 2% до 12% и бросить кубики (с помощью смахивания пальцем снизу вверх или тряски телефона). Если выбранное и выпавшее на кубиках числа совпали, указанный кэшбэк — ваш.

— И как часто можно играть?

— Играть можно с операциями как в день их совершения, так в течение следующих 30 календарных дней. При этом по каждой операции можно играть только один раз. Максимальная сумма вознаграждения одному клиенту — 12 тыс. руб. за расчетный период.

— С картами разобрались. Но если сумма нужна крупная и наличными, например для крупной покупки, то тут кредитка не подходит. Есть ли какие-то способы получить хорошую ставку, кроме зарплатных проектов?

— В этом случае нужно искать низкую ставку. У нас, например, есть услуга «Гарантированная ставка 9,9%». Насколько я знаю, аналогов у нее пока нет в России.

— И как это работает? И сколько стоит?

— Вы берете кредит наличными с услугой «Гарантированная ставка» под определенный процент, который вам одобряет банк. Погашаете его исправно, без просрочек, и банк пересчитает ваш кредит по ставке 9,9% годовых и вернет разницу на ваш счет в дату полного погашения займа. Таким образом, если вы добросовестный заемщик, банк выплачивает вам своего рода «кэшбэк» по кредиту. Вы сами управляете своей ставкой по кредиту.