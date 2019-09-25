В недавнем докладе, посвященном розничному кредитованию, Банк России выразил озабоченность закредитованностью граждан. «Темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне и заметно превышают рост доходов, что способствует накоплению долговой нагрузки населением. Отчасти данный рост отражает повышение доступности кредитов для населения и носит компенсирующий характер после снижения в 2014–2015 годах»,— отмечается в материалах ЦБ. По данным Банка России, годовой темп прироста потребительских кредитов на 1 августа 2019 года достиг 24,5%. При этом доля плохих кредитов (по которым просрочка превышает три месяца) падает. По данным ЦБ, в начале 2016 года таких кредитов было больше 10%, сейчас — чуть больше 5%.

Конкуренция на рынке создала широкий выбор кредитов и различных условий по ним. А банки, в свою очередь, в борьбе за клиентов сегодня предлагают самые разные бонусы по кредитам и кредитным картам: начисление баллов или кэшбэка, скидки у партнеров по той или иной карте — выгодные инструменты для человека, умеющего считать свои деньги. Появляются все новые и новые фишки — от увеличения периода беспроцентного погашения займа до снижения ставок по кредиту при выполнении особых условий: поддержания остатка на счете или определенной трансакционной активности по карте. Есть и специальные программы для добросовестных заемщиков. Такие клиенты могут рассчитывать на пересчет процента по кредиту и возврат разницы после его погашения.

Также сэкономить на кредите, уменьшить переплату можно, погашая его досрочно: в таком случае уменьшается тело долга, а следом за этим и ежемесячный платеж. Пользуясь кредитным калькулятором, которых сейчас много в интернете, можно выбрать кредит с наименьшей переплатой. «Исправно внося платежи, можно улучшить свою кредитную историю и тоже платить относительно меньше, получать лучшие условия в банках,— рассказывает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.— Также выгодно иметь кредитную карту с грейс-периодом: период, когда проценты не начисляются, может доходить до 120 дней, главное — быть пунктуальным, ставить себе "напоминалки" об оплате в мобильном приложении и следовать им». Кроме того, снизить ставку по действующему кредиту или получить по более низкой ставке помогает перевод заплаты или пенсии в банк кредитора.

При правильном подходе на кредите или кредитке можно даже сэкономить, считают эксперты. Прежде чем отправиться за кредитом, эксперты советуют заемщикам еще до визита в банк самостоятельно рассчитать примерный уровень кредитной нагрузки. По мнению экспертов, самостоятельный расчет может оказаться даже точнее, чем банковский, потому что человек сможет принять во внимание все официально неучтенные займы: долги родственникам, знакомым, другим частным лицам. Если уровень кредитной нагрузки менее 50% — можно идти в банк.