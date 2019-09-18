Разработчик заявил, что дальность российской ракеты Х-101 недостижима для конкурентов

Дальность действия ракеты Х-101 пока недостижима, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (в нее входит разработавшее ракету КБ «Радуга») Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру». Так он ответил на вопрос, чем Россия может ответить на испытания новой ракеты дальностью до 1 тыс. км в США.

«Полагаю, здесь нельзя бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений, о чем говорит президент страны. Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но, если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти тактико-технические характеристики»,— сказал Борис Обносов.

Впервые ракету Х-101 применили в 2015 году при атаках объектов террористов в Сирии. В 2016 году министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что ракеты доказали свою эффективность.

Руководитель КТРВ также рассказал про скоростную подводную ракету «Шквал», созданную в 1977 году. Информацию об этой ракете собирал американец Эдмонд Поуп, которого суд в 2000 году признал виновным в шпионаже и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Указом президента его помиловали в день вступления приговора в силу.

«“Шквал” — изделие, которым хочется любоваться,— сказал в интервью Борис Обносов.— Во время испытаний это подводное оружие завораживает своим стремительным ходом. За ракетой образуется мощный бурун, а она идет в каверне со скоростью 100 метров в секунду. Кажется фантастикой, находится порой за гранью понимания, как можно достичь таких скоростей в водной среде. Но это реальность».

Подробнее о ракете Х-101 — в материале “Ъ” 2016 года «Крылатые ракеты прошли проверку в Сирии».

О приговоре Эдмонду Поупу читайте в материале “Ъ” 2000 года «Советские ученые разоблачили шпиона».