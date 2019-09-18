Huawei инвестирует $1,5 млрд за пять лет в свою программу для разработчиков

В ближайшие пять лет компания Huawei дополнительно инвестирует $1,5 млрд в свою программу для разработчиков, рассказал заместитель председателя компании Кен Ху на выставке HUAWEI CONNECT 2019 в Шанхае. По его словам, цель инвестиции — в том, чтобы расширить программу поддержки 5 млн разработчиков по всему миру и создать открытую экосистему на рынке компьютерных вычислений.

На выставке Huawei также объявила о своей стратегии на рынке компьютерных вычислений и представила кластер искусственного интеллекта Atlas 900.

Ранее, 9 августа, Huawei представила свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, сообщал "Ъ". По заявлению компании, новая ОС полностью отличается от Android и iOS и может прийти им на замену.

Юлия Тишина