Трамп не видит смысла в открытии резервного запаса нефти США

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет смысла открывать стратегический запас нефти страны. Ранее он хотел открыть запасы для сохранения устойчивости рынка.

«Я не думаю, что нам это нужно»,— заявил президент (цитата по Reuters).

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ в конце прошлой недели, ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно. Саудовская Аравия заявила, что восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти».