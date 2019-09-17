Anheuser-Busch InBev со второго раза проведет IPO подразделения

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev намерена провести 30 сентября первичное размещение акций своего азиатско-тихоокеанского подразделения Budweiser Brewing Company APAC на Гонконгской фондовой бирже. Как сообщает агентство Reuters, компания выставит на продажу 1,3 млрд акций по цене от $3,45 до $3,83 за одну акцию и рассчитывает привлечь в общей сложности $6,6 млрд. Таким образом, это размещение может стать вторым по объему в текущем году после майского IPO Uber Technologies, привлекшего $8,1 млрд.

Это уже вторая попытка Anheuser-Busch InBev в текущем году провести IPO подразделения Budweiser Brewing Company APAC. Запланированное на июль размещение, в ходе которого планировалось привлечь почти $10 млрд, пивоваренный гигант отменил, сославшись в том числе на неблагоприятные рыночные условия. Сейчас, как отметил в интервью Reuters глава Budweiser APAC Ян Крэпс, на фоне ситуации с беспорядками в Гонконге «условия еще более сложные, но когда мы слушаем потенциальных инвесторов, мы видим, что наша компания и ее IPO вызывают стойкий интерес». Вырученные от размещения средства пойдут на сокращение долгов Anheuser-Busch InBev, которые выросли до $100 млрд после покупки в 2016 году пивоваренной компании SABMiller.

Алена Миклашевская