Капитализация HeadHunter превысила $1 млрд

Капитализация сервиса по поиску работы HeadHunter на NASDAQ превысила $1 млрд, свидетельствуют данные биржи. К концу 16 сентября стоимость акции составила $21. По последним данным, одна акция компании стоит $20,7.

Капитализация увеличилась после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года. Согласно документам, чистая прибыль равнялась 514 млн руб. (увеличилась на 67%), выручка — 3,58 млрд руб. (увеличилось на 28,5%).

HeadHunter — первая за шесть лет российская технологическая компания, которая провела IPO в США. Тогда за два дня оценка онлайн-сервиса выросла с $675 млн до $837 млн.

Подробнее — в публикации “Ъ” «HeadHunter поработал на инвесторов».