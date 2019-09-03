Пассажиропоток Пулково может достичь 35 млн человек к 2025 году в случае получения статуса «открытого неба»

Пассажиропоток Пулково может достичь 35 млн человек к 2025 году в случае получения статуса «открытого неба». Об этом на пресс-конференции во вторник, 3 сентября, сообщил журналистам генеральный директор управляющей компании аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев.

Ранее со ссылкой на мастер-план аэропорта сообщалось, что пассажиропоток Пулково увеличится к 2023 году — до 25 млн человек, а к 2039 году — до 35 млн человек.

«Если это произойдет (будут получены свободы воздуха — “Ъ-СПб”), то мы можем вырасти с 20 млн до 35 млн пассажиров достаточно быстро, к 2025 году»,— заявил господин Сергеев.

Как сообщал “Ъ-СПб”, власти Петербурга и управляющая компания аэропорта Пулково пытаются получить для него статус «открытого неба» с 2020 года. Теоретически это может позволить иностранным авиакомпаниям летать в Петербург и из него в третьи страны без ограничений. Идею уже поддержал президент РФ Владимир Путин. Однако она предсказуемо вызвала резкие возражения российских авиакомпаний.

Подробнее об этом проекте — в материале “Ъ-СПб” «Петербургу и неба мало».

Яна Войцеховская