Вице-премьер Акимов выступил в поддержку введения режима открытого неба в Пулково

Вице-премьер России Максим Акимов, курирующий транспорт, выступил в поддержку введения в аэропорту Пулково седьмой свободы воздуха, позволяющей иностранным авиакомпаниям осуществлять перевозки без посадки в стране регистрации.

«Мы еще никогда не дотягивали до таких либеральных высот в отношении наших конкурентов, но понимаем, какую поддержку и развитие обеспечит это решение городу»,— сказал господин Акимов на совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла.

Согласно заявкам иностранных авиаперевозчиков, общий потенциальный пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами в других странах оценивается в 6 млн пассажиров. Введение седьмой свободы воздуха откроет Петербург для иностранных лоукостеров, которые развивают перевозки из хабов за пределами стран своей регистрации.

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова подчеркнула, что «для России седьмая свобода воздуха — это беспрецедентное решение». Тем не менее Минтранс, изучив предложение «Воздушных ворот северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково), считает, что на ряд направлений можно допустить иностранных перевозчиков, не навредив при этом российскому рынку авиаперевозок.

Как рассказывал “Ъ”, летом власти Санкт-Петербурга и ВВСС обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести пятую и седьмую свободы воздуха, что должно привести к ускорению роста пассажиропотока аэропорта.

О том, как Пулково пытается привлечь иностранные авиакомпании, читайте в публикации “Ъ” «Петербургу и неба мало».