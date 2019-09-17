Профильный комитет Госдумы не стал рассматривать два законопроекта об изменениях муниципального фильтра

Комитет Госдумы по федеративному устройству решил пока не рассматривать два законопроекта об изменении муниципального фильтра на выборах. Такое решение принято, так как все еще идут консультации с фракциями.
«В связи с тем что продолжаются консультации с фракциями, предлагаем перенести рассмотрение законопроектов о муниципальном фильтре»,— заявил председатель комитета Алексей Диденко (цитата по «Интерфаксу»).
Первый проект закона внесла в Госдуму фракция ЛДПР. Документ предлагает установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5%. Установленный в 2012 году фильтр составляет от 5% до 10% и позволяет, по мнению авторов проекта закона, преодолеть его только одной политической силе. Однако правительство РФ дало отрицательный отзыв на этот законопроект.
Второй законопроект внес в Госдуму в ноябре 2018 года сенатор Владимир Лукин. По его мнению, в России необходимо снизить муниципальный фильтр до 1–3% подписей. В феврале проект господина Лукина получил отрицательный отзыв Белого дома как «недостаточно обоснованный».
Напомним, региональные депутаты от «Яблока» — председатель партии Эмилия Слабунова (парламентарий заксобрания Карелии) и Лев Шлосберг (Псковская область) вносили в парламенты субъектов законопроекты о полной отмене муниципального фильтра. Однако большинство депутатов заксобрания (в них преобладают единороссы) предложение не поддержали.
Подробнее об инициативе ЛДПР по поводу муниципального фильтра — читайте в публикации “Ъ” «У ЛДПР все идут под планку».
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