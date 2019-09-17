Осужденный на четыре года по «дадинской статье» активист получил 10 суток ареста

Тверской суд Москвы назначил 10 суток административного ареста осужденному на четыре года колонии по «дадинской статье» активисту Константину Котову. Новый арест назначен за участие в несанкционированном шествии от станции метро «Чистые пруды» до станции метро «Китай-город» 6 января.
Напомним, 5 сентября этот же суд приговорил Котова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях). Судебное заседание длилось 20 часов, а на оглашение приговора пришли более 150 человек.
Административное правонарушение Котова не входит в число четырех других, за которые он был осужден ранее. Факт шествия и скандирований 6 января он на суде признал. При этом обвинение Котов отверг, заявив, что имеет право на прогулку.
«Тверской районный суд Москвы признал Котова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста»,— сообщили ТАСС в суде.
Адвокаты осужденных за участие в протестах, которые проходили все лето в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, массово подали апелляционные жалобы. Адвокаты, выступающие в защиту господина Котова, установили за свои услуги символическую плату — 212 руб. 10 коп.
Подробнее об апелляциях на приговоры — в публикации “Ъ”.
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