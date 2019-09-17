Thomas Cook попросил о защите от кредиторов

Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках масштабного процесса реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве. Как сообщает Bloomberg, заявление подано в суд Южного округа Нью-Йорка. Интересы компании представляет юридическая фирма Latham & Watkins.

Глава 15 Кодекса США о банкротстве предусматривает защиту иностранных компаний от исков со стороны американских кредиторов на то время, пока компании проводят процесс реорганизации в другой стране. Между тем кредиторы и инвесторы туристического оператора, в числе которых китайкая Fosun Tourism Group, должны проголосовать 27 сентября по поводу предлагаемого плана реорганизации и вливании 900 млн для поддержания бизнеса на протяжении зимних месяцев. Если это решение будет одобрено затем и британским судом, Fosun Tourism Group в обмен на финансовые вливания получит 75% туристического бизнеса Thomas Cook и 25% ее авиакомпании.

Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, остается одной из крупнейших туристических компаний мира, в ней работают более 20 тыс. человек, обслуживая свыше 22 млн клиентов в год. Однако за последний год акции компании, переживающей финансовые трудности и накопившей долги на 1,2 млрд, упали на Лондонской фондовой бирже на 86%, и ее рыночная капитализация составляет сейчас всего 69 млн.

Алена Миклашевская