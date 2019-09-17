Нижегородской области не удалось привлечь 7 млрд рублей кредитов на аукционах

Восемь электронных аукционов на предоставление Нижегородской области восьми возобновляемых кредитных линий совокупно на 7 млрд руб. признаны несостоявшимися в виду отсутствия поданных заявок, сообщается на портале госзакупок.

Региональный минфин планировал привлечь шесть кредитных лини на 1 млрд руб. каждая стоимостью по 82,5 млн руб. (по ставке 8,25% годовых) и две линии на 500 млн руб. каждая стоимостью по 41,25 млн руб. (по ставке 8,25% годовых). Средства необходимы были для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств региона и пополнения остатков средств на счете областного бюджета.

Напомним, летом Нижегородская область заключила контракты с «Саровбизнесбанком» и банком «Россия» на предоставление восьми кредитных линий совокупно на 6 млрд руб.

Анастасия Еремина