Саровбизнесбанк откроет Нижегородской области кредитные линии на 1,5 млрд рублей

ПАО «Саровбизнесбанк» признан победителем двух аукционов по предоставлению Нижегородской области возобновляемых кредитных линий на 1 млрд руб. и на 500 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Возобновляемую линию еще на 500 млн руб. региону откроет АО «Акционерный банк “Россия”», с которым ранее Нижегородская область заключила контракты на предоставление 4 млрд руб.

В результате торгов стоимость предоставления кредитной линии на 1 млрд руб. Саровбизнесбанк снизил с 85 млн руб. до 80 млн, а линии на 500 млн руб. – с 42,5 млн руб. до 40 млн руб. Стоимость предоставления линии на 500 млн руб. банк «Россия» снизил с 42,5 млн руб. до 41,65 млн руб.

Напомним, всего Нижегородская область получила восемь возобновляемых кредитных линий на 6 млрд руб. сроком на год. Сейчас объявлены аукционы на предоставление региону еще двух кредитных линий на 500 млн руб. каждая. Итоги конкурсов подведут в августе.

Анастасия Еремина