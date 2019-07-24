Акционерный банк «Россия» откроет Нижегородской области пять кредитных линий

АО «Акционерный банк “Россия”» стало единственным участником пяти аукционов по предоставлению Нижегородской области возобновляемых кредитных линий сроком на один год каждая совокупно на 4 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. Заявка банка признана соответствующей, и с ним планируют заключить контракт по начальной (максимальной) стоимости.

Стоимость вознаграждения за одну кредитную линию на 1 млрд руб. составит 85 млн руб., всего Нижегородской области предоставят три таких займа. За одну линию на 500 млн руб. каждая банк получит 42,5 млн руб., региону будет предоставлено два таких кредита.

Итоги еще трех аукционов на предоставление Нижегородской области кредитных линий не подведены – на каждый подано по две заявки с понижением начальной стоимости. Речь идет о предоставлении региону двух займов на 500 млн руб. каждый и одного на 1 млрд руб. Сегодня же регион объявил аукционы на предоставление еще двух возобновляемых кредитных линий на полмиллиарда руб. каждая стоимостью 42,5 млн руб.

Напомним, аукционы были объявлены в июле «в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете регионального бюджета в течение финансового года».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Акционерный банк “Россия”» было зарегистрировано в 1991 году в Санкт-Петербурге. Уставный капитал превышает 547 млн руб. Председателем правления является Михаил Клишин, которому принадлежит 0,12% долей компании. По данным ЦБ РФ, 37,51% долей банка находятся в собственности Юрия Ковальчука, 9,6% принадлежат Николаю Шамалову, 3% – Сергею Ролдугину, 10,3% – ООО «Трансойл СНГ», 9,17% – ООО «Астрион-Финанс», 5,8% – ООО «Акцент», 5,4% – ООО «Севергрупп», 2,8% – ООО «Релакс», 2,3% – НП «ППИ», 2,7% – ООО «Платинум», 1% – ООО «ОБЕРОН Истейт», еще около 4% находятся в собственности различных структур «Газпрома». По итогам 2018 года убыток банка превысил 274 млн руб., его капитал составляет 79,5 млрд руб.

Анастасия Еремина