17 сентября, вторник
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Телеведущая Дильбар Файзиева стала лицом Wella Professionals

Этой осенью марка Wella Professionals запускает новые оттенки краски для волос Koleston Perfect Me+. Это насыщенные коричнево-ржаво-медные цвета с теплым подтоном. В поддержку Pure Auburn Wella Professionals объявила новый этап кампании #AskForWella #ВыбирайWella, которая стартовала в прошлом году одновременно с запуском новых красок. Главной героиней стала известная телеведущая — Дильбар Файзиева. С 2014 года она является соведущей программы «Доброе утро» на «Первом канале».

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