Московский филиал МТС возглавил Павел Кузнецов

Как и предполагал “Ъ”, гендиректора интернет-провайдера МГТС (принадлежит МТС на 94,7%) Павла Кузнецова назначили вице-президентом, директором филиала МТС «Москва». Соответствующее решение было принято советом директоров МГТС 13 сентября, сообщается в пресс-релизе компании. Оператор объяснил кадровые перестановки «функциональным объединением МГТС и МТС на московском телеком-рынке».

О том, что МТС обсуждает реорганизацию МГТС, ранее сообщали источники “Ъ”. По словам одного из них, реорганизация может сократить операционные расходы МТС как минимум на 10% и увеличить акционерную стоимость оператора.

Подробности — в публикации “Ъ” «МТС распутает провода».