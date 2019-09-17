После пожара на складе с маслом в Богородском районе возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Следственный отдел ОМВД России по Богородскому району после пожара в ангаре с 500 т машинного масла в Кудьминской промзоне возбудил уголовное дело, сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном управлении МВД. Дело расследуется по ст. 218 УК РФ («Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий»).

Напомним, возгорание в промзоне произошло 10 сентября. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых был госпитализирован. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м, горели пять зданий и три автомобиля. В тушении принимали участие 128 человек, 37 единиц техники и два пожарных поезда.

Анастасия Еремина