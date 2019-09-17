17 сентября, вторник
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Правительство одобрило строительство нового терминала в порту Восточный

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В схему включено строительство специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов мощностью 15 млн т в морском порту Восточный в бухте Врангеля залива Находка Японского моря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О планах постройки в порту специализированного угольного терминала такой мощности заявляла новосибирская угольная компания «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова. В 2018 году «Сибантрацит» зарегистрировал в Приморском крае дочернюю компанию ООО «Открытый порт Находка». Выход терминала на проектную мощность запланирован к 2025 году.

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