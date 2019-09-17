В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином

Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT). Выдавать изделия с никотином начнут с 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании, сообщает РБК.

Получить LYFT смогут совершеннолетние пассажиры в обмен на «участие в рекламной сессии», условия которой не приводятся. BAT ведет переговоры еще с несколькими авиакомпаниями, сообщила РБК Яна Гуськова, директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия». «Из-за запрета на курение внутри зданий аэровокзального комплекса и во время полета некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов и авиакомпаний»,— пояснила она.

В Utair считают, что новый продукт облегчит полет курильщикам и обеспечит комфорт другим пассажирам. «Utair постоянно развивает продуктовое предложение на борту. Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков, стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами»,— сказал “Ъ” представитель компании.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов. Второе чтение запланировано на осень. Сообщалось, что курилки могут сделать платными.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Курильщикам в аэропортах выставят счет».