Курильщикам в аэропортах выставят счет

В курилки аэропортов будут пускать за деньги. Цена за вход будет составлять от 50 до 100 руб. — такие поправки планируют внести в законопроект о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

За обслуживание курилок должны платить сами курящие, рассказал инициатор поправки, первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов: «На обустройство этих специальных комнат требуется примерно 2 млн руб. Их содержание — это тоже затраты, так как необходимы вентиляция, уборка и прочее. Вопрос в том, кто будет за это платить? Цену должен определять собственник — аэропорт — исходя из того, сколько было потрачено на обустройство курилок и их эксплуатацию».

Между тем, автор законопроекта о возвращении курительных комнат в аэропорты — депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что плата за вход в курилки ущемит права курящих: «Шансов на принятие поправки мало. Вход должен быть свободным и для граждан России, и для тех, кто летит транзитом, как это происходит во всех странах мира. Слабо себе представляю, как можно организовать платную систему входа. Я считаю это дискриминацией.

Почему люди должны отдавать дополнительные деньги, чтобы реализовать свою потребность?

Кроме того, эта цена может кого-то отпугнуть, и мы получим ровно то, что имеем сейчас: люди будут дымить в санитарных комнатах, скрываясь в кабинках. Срок подачи поправок — до 14 августа. Предложений может быть масса, но это не означает, что комитет, а потом и палата, примут эти поправки. Аэропорты готовы вернуть их в каких-то местах. Мы должны законодательно обеспечивать права 30 млн курящих граждан».

В аэропортах Домодедово и Внуково считают новый законопроект необходимым, а в Шереметьево уже готовы выделить изолированные помещения для бесплатного курения, рассказал представитель аэропорта Роман Генис: «Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны для создания равных условий всем категориям пассажиров. В частности, международный аэропорт являлся одним из инициаторов внесения изменений в указанный законопроект. Воздушные гавани — специфические объекты транспортной инфраструктуры, в которых пассажиры после прохождения предполетных формальностей оказываются в чистой зоне, откуда не имеют возможности выйти до полета. Шереметьево разработал концепцию и стандарты курительных комнат. Согласно проекту, эти места должны быть изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, а также оборудованы современными мощными вентиляционными системами».

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Второе чтение законопроекта запланировано на осеннюю сессию. Запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года. Штрафы за продажу табачных изделий в запрещенных местах достигают 90 тыс. руб., а за курение — до 1,5 тыс. руб.

Ольга Сергиенко