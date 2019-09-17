Кованое дерево в память о погибших в «Зимней вишне» поставят в Новокузнецке

Вишневое дерево, выкованное Ульяновской гильдией кузнецов в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, установят в 2020 году в новокузнецком национальном аэромобильном центре подготовки горноспасателей. Как рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, власти по согласованию с родственниками погибших решили не устанавливать кованое дерево в «Сквере ангелов», открытом на месте сгоревшего торгового центра.

Господин Цивилев сказал, что дерево будет стоять под специальным куполом с подсветкой как духовный элемент и напоминание того, что трагедия не должна повториться. «Кованая вишня будет установлена весной, мы съездим туда с родственниками, выберем место, чтобы его было видно со всех сторон»,— сказал губернатор.

Вишневое дерево выполнено в технике художественной ковки высотой около 4,5 м. С постаментом монумент весит около семи тонн. Кузнецы со всего мира делали веточки-вишенки длиной 200-250 мм и диаметром ягод 40-45 мм из разных материалов — стекла, керамики и дерева. Их присылали в Ульяновск, где изготовили дерево. Автор проекта — художник-кузнец из Ульяновска, руководитель регионального отделения союза кузнецов Александр Романов.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. На его месте в минувшее воскресенье открылся памятный «Сквер ангелов».

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Юрий Зуев