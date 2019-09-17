Бахрейн подписал контракт на покупку американских Patriot

Бахрейн подписал контракт на покупку у США зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot, сообщил журналистам наследный принц королевства Сальман бен Хамад Аля Халифа.

«Мы подписали сегодня контракт на приобретение первых для нас комплексов Patriot, и для этого не могло быть более подходящего момента»,— сказал наследный принц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне (цитата по ТАСС). Детали сделки не уточнялись.

Несколькими месяцами ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу оружия Бахрейну комплексов Patriot на $2,5 млрд.

Напомним, Бахрейн входит в состав Арабской коалиции, которая во главе с Саудовской Аравией поддерживает официальное правительство Йемена и ведет боевые действия против повстанцев-хуситов. Несколько дней назад на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, которые лишили страну почти 60% добычи, а мир — 6% поставок нефти. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Кому еще США продают свое вооружение, читайте в материале “Ъ” «Patriot нацелили на удвоение товарооборота».

Об экономических последствиях атак на НПЗ читайте в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».