Военнослужащий погиб в перестрелке на киргизско-таджикской границе

На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки погиб военнослужащий. Как сообщили «РИА Новости» в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС), первой огонь открыла таджикская сторона.

«На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел пограничный инцидент с применением оружия. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС Киргизии»,— сказали в пресс-службе.

Причиной конфликта стали строительные работы на неописанном участке границы, которые начали граждане Таджикистана. В ответ на это киргизский гражданин начал строить забор вокруг своего дома, расположенного там же. Позже между сторонами возникла словесная перепалка, после которой началась стрельба.

По данным ведомства, таджикские военнослужащие обстреляли киргизский пограничный пост «Максат», а затем временный пограничный пост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.

Причиной возникновения конфликтов на границе стран зачастую становятся приграничные участки, где граница между государствами точно не определена. Ранее сообщалось не мене чем о шести стычках на киргизско-таджикской границе за последние два года. После крупного конфликта в июле страны договорились о переговорах на тему спорных участков.

Подробности — в материале “Ъ” «Президенты Киргизии и Таджикистана готовят встречу в боевых условиях».