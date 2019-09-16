В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов для школьников за нарушения на ЕГЭ

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который отменяет штрафы для школьников за нарушения во время государственной итоговой аттестации. Автор инициативы — Законодательное собрание Тверской области.

Сейчас за нарушения во время экзамена штраф для граждан составляет от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических — от 50 до 200 тыс. руб. Такие же штрафы налагаются за умышленное искажение результатов экзаменов и школьных олимпиад.

В пояснительной записке говорится, что в административном кодексе четко не указаны лица, на которых может налагаться штраф. По этой причине выплаты могут взиматься не только с организаторов экзамена, но и со школьников. Если учащийся не достиг совершеннолетия и не имеет собственных доходов, выплачивать штраф будут родители, а не школьник.

Учащиеся при этом получают двойное наказание: с одной стороны, результаты их экзаменов аннулируются (пересдать можно только через год), с другой — на них заводится административное дело.

По мнению авторов законопроекта, достаточно применять к школьникам одну меру наказания. При этом организаторов экзамена по-прежнему можно будет штрафовать за нарушения.

О том, как россияне относятся к ЕГЭ, читайте в публикации “Ъ” «ЕГЭ устроили экзамен».