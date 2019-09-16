«Яблоко» сообщило об избрании 95 муниципальных депутатов в Петербурге

Партия «Яблоко» назвала петербургскую муниципальную избирательную кампанию успешной для себя — 95 ее кандидатов были избраны муниципальными депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе партии. При этом в «Яблоке» отметили, что 24 мандата в Петербурге у них «украли» уже после пересчета голосов в местных УИКах.

“Ъ-СПб” писал, что петербургское «Яблоко» получило лидерство в двух муниципальных округах Центрального района — Литейном и Владимирском, а также самые крупные фракции в МО «Смольнинское» и МО «Малая Охта». Также в активе партии 13 депутатских кресел из 20 в муниципалитете поселка Мурино, который относится к Ленинградской области.

В числе вопиющих случаев в плане нарушений в «Яблоке» назвали ситуацию в МО «Остров Декабристов», где КОИБы изначально якобы не считали 1784 голоса за кандидатов от партии власти. После ручного пересчета бюллетеней в данном муниципалитете «Яблоко» не досчиталось двух мандатов.

Также в партии сообщили о поданных судебных исках, чтобы оспорить итоги муниципальных выборов на тех избирательных участках, где они были, по мнению «Яблока», сфальсифицированы.