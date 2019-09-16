В Сочи назначили новых глав районов

Глава Сочи Алексей Копагородский представил новых глав внутригородских районо. Руководителем Лазаревского района стал Олег Бурлев. Ранее он был заместителем главы районной администрации. Две недели назад “Ъ-Кубань” писал, что главой Лазаревского района был назначен бывший заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

Главой Центрального района Сочи стал экс-руководитель «Сочи-Свет» Александр Белозеров, во главе Адлерской администрации господин Копайгородский утвердил бывшего главу Краснополянского сельского округа Валерия Кокорев. Главой Хостинского района, как и прежде, стал Павел Клопотовский.

Сегодня “Ъ-Кубань” сообщал, что вице-мэрами Сочи стали Денис Юрковский, Галина Москалева, Константин Чеботарь, Полина Деняк, Владимир Пушкарев, Сергей Робилко, Сергей Белоусов и Валерий Козлов.

Дмитрий Михеенко