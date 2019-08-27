Главой Лазаревского района Сочи назначен бывший вице-мэр Ростова-на-Дону

Бывший заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев назначен главой Лазаревского района Сочи. Информацию об этом “Ъ-Кубань” подтвердили в мэрии курортной столицы. Назначение господина Лебедева состоялось в понедельник, 26 августа.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, предыдущий глава Лазаревского района Сочи Сергей Бражников 12 августа подал в отставку. До настоящего времени его пост с приставкой «и. о.» занимал бывший заместитель главы районной администрации Павел Афанасьев.

По информации “Ъ-Юг”, господин Лебедев был уволен с поста вице-мэра Ростова-на-Дону по собственному желанию 30 ноября 2018 года. Он родился Ростове в 1963 году. В 1985 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобильные дороги». Работал инженером Ростовской объединенной дирекции строящихся автодорог, в «Ростовавтодоре», «Ростовупрдоре». С 2003 года является государственным гражданским служащим, работал в минтрансе Ростовской области, в 2014 году был назначен на должность замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству.

Отставки Евгения Лебедева в связи с транспортными проблемами в городе требовали члены партии ЛДПР и ростовчане, подписавшие петицию на сайте Change.org. Прокуратура выявила нарушения в транспортном обслуживании на территории Ростова и вынесла представление об устранении нарушений главе администрации Виталию Кушнареву.

Дмитрий Михеенко