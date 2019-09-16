Росгвардия проводит служебную проверку из-за видеопризыва «не выполнять преступные приказы»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Интерфаксу» о проведении служебной проверки после публикации в интернете видеообращения Виктора Хоржирова к сотрудникам ведомства. По его словам, господин Хоржиров является сотрудником ФГУП «Охрана» по республике Бурятия.

Напомним, на видео мужчина в форме с нашивкой «Росгвардия ФГУП "Охрана"» призывает росгвардейцев «не выполнять заведомо преступные приказы» и «не превышать свои полномочия», а власть — «повернуться к народу».

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что 15 сентября работник ФГУП "Охрана" — предприятия, которое относится, но не входит в структуру Росгвардии (но находится в ее подчинении.— “Ъ”),— заступил на пост, записал на рабочем месте видео и выложил его в сеть, находясь при исполнении служебных обязанностей»,— сказал господин Грибакин.

По словам представителя Росгвардии, Виктор Хоржиров работает в предприятии с мая 2019 года, а в его обязанности входит охрана относящихся к Министерству природных ресурсов республики зданий и сооружений. Руководство филиала не ставит вопрос об увольнении, но считает нарушением то, что господин Хоржиров на рабочем месте записывал видеоролик и недостаточно времени уделял обеспечению безопасности.

«Как он сам пояснил в объяснительных, он руководствовался исключительно лучшими побуждениями и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты местных выборов в горсовет Улан-Удэ, куда также баллотировался, но проиграл выборы»,— добавил официальный представитель ведомства.

Напомним, первый секретарь рескома КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев проиграл выборы 8 сентября самовыдвиженцу, исполняющему обязанности мэра единороссу Игорю Шутенкову. По официальным данным, господин Шутенков получил 52,5% голосов, а господин Мархаев — 36,58%. Сторонники господина Мархаева стали требовать перевыборов, в Улан-Удэ проходят митинги. Протестующие также выдвинули требование отставки главы Бурятии Алексея Цыденова.

В разгоне стихийных митингов активное участие принимает Росгвардия. 11 сентября бойцы ведомства кинули дымовую шашку в автобус, где ночевали протестующие. Были «грубо» задержаны 15 человек. Среди находившихся в автобусе была беременная женщина.

Подробнее о протестах читайте в материале “Ъ” «Бурятию обуревают страсти».