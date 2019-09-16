Рост китайского промышленного производства оказался самым низким за 17 лет

В августе промышленное производство в Китае выросло на 4,4% в сравнении с тем же периодом 2018 года, это самый низкий месячный рост китайской промышленности с февраля 2002 года. Такие данные опубликовало китайское Национальное бюро статистики. Результат также оказался хуже ожиданий — аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 5,2%. В сравнении с июлем рост замедлился на четыре процентных пункта — тогда он составил 4,8%.

Худший результат за 17 с половиной лет отражает продолжающееся замедление китайской экономики на фоне торговой войны с США и снижением внутреннего спроса. Притом отчасти такой результат связан с ограничением производства в преддверии 70-летия создания КНР, которое будет отмечаться 1 октября. Рост розничных продаж в Китае также замедлился в августе, составив 7,5% против прогнозировавшихся аналитиками 7,9%. Как сообщалось ранее, ВВП Китая во втором квартале показал худший рост за почти три десятилетия — на 6,2%.

Подробнее о состоянии экономики КНР — в публикации “Ъ” «Китайский рост идет на убыль».

Яна Рождественская