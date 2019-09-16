Киевский суд арестовал здания «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис Проминвестбанка (ПИБ, украинская «дочка» российского ВЭБ. РФ) и еще 15 его объектов по ходатайству Генпрокуратуры. Об этом сообщает телеканал Еспресо со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений (на момент публикации новости недоступен из-за нагрузки на сервер).

ВЭБ стал владельцем ПИБа в 2008 году и оценивает вложения в него в $2,7 млрд. На 1 июля 2019 года ПИБ занимал десятое место по активам среди украинских банков. ВЭБ пытался продать дочерний банк, который попал под украинские санкции в марте 2017 года. В настоящее время он также находится под санкциями ЕС и США.

В обращении прокурора говорилось, что руководство Проминвестбанка, используя свое служебное положение, «совершило и продолжает совершать» действия, которые направлены на «завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах», которые принадлежат банку. Действия руководства направлены на снижение ликвидности и ведут к обесцениваю акций Проминвестбанка, считают в Генпрокуратуре.

Напомним, в сентябре 2018 года суд Киева арестовал акции украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску ряда предприятий Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму. В июле 2019 года на аукцион было выставлено 99,7726% акций Проминвестбанка, он был назначен на 28 августа. Стокгольмский арбитраж запретил продавать акции Проминвестбанка по иску ВЭБа.

На 20 сентября был назначен повторный аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка во исполнение решения Гаагского суда о взыскании с России $139 млн в пользу компаний Игоря Коломойского.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украинская "дочка" ВЭБа пойдет с молотка».