Экс-замглавы кадастровой палаты Ленобласти осужден за махинации с землей

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Храмова, бывшего заместителя руководителя кадастровой палаты Ленинградской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года в колонии общего режима.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, судом установлено, что Храмов и еще несколько фигурантов, в 2016 году, создали преступную группу для хищения земельных участков принадлежащих ЗАО «Выборгское». По подложным документам проводилось межевание земель сельскохозяйственного назначения, затем участки оформлялись в собственность. В итоге, члены ОПГ приобрели право на земли ЗАО «Выборгское» с причинением ущерба в размере 91,7 млн руб., земельные участки ЗАО «Щеглово» с причинением ущерба в размере более 102 млн руб., на участки Всеволожского района Ленинградской области с причинением ущерба в размере 22,2 млн руб. Храмов вину признал.

Напомним, что Сергей Храмов был задержан в 18 сентября 2017 года вместе со своим начальником — уже бывшим главой кадастровой палаты Ленинградской области Олегом Михеевым.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чиновники установили цену статусу земельных участков».