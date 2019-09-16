Российский борец Евлоев выиграл золото ЧМ из-за травмы соперника по финалу

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в весовой категории до 97 кг. В финале 26-летний Евлоев должен был бороться со спортсменом из Армении Артуром Алексаняном, однако решающая схватка не состоялась из-за травмы последнего. Кроме того, Евлоев получил лицензию на Олимпиаду-2020.

Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали Дженк Илдем (Турция) и Михаил Каджая (Сербия).

Чемпионат, который также является отбором к Олимпиаде, проходит в столице Казахстана Нур-Султане.

Превью первенства — в публикации “Ъ” «У борцов Олимпиада начнется в Нур-Султане».