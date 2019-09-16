СПЧ предложил ввести налоговые льготы для собственников объектов культурного наследия

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) порекомендовал Госдуме внести изменения в Налоговый кодекс о специальных режимах налогообложения для собственников объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов России) на период их восстановления или реставрации. Эти режимы должны включать льготы по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на прибыль организаций, говорится врекомендациях СПЧ.

Госдуме также предлагается внести изменения в ст. 29 178-ФЗ («О приватизации государственного и муниципального имущества»), предусмотрев возможность приватизации объектов с правом аренды — как в составе имущественного комплекса объекта культурного наследия, так и без земельного участка.

Также СПЧ порекомендовал Минкультуры России ускорить работу по переоформлению лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и проработать вопрос выделения федеральных средств для сохранения объектов культурного наследия Алтайского края в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в 2013-2020 годах».

Ранее Минкульт разработал законопроект, в соответствии с которым покупателям реставрируемых жилых помещений, являющихся объектом культурного наследия, могут увеличить имущественный налоговый вычет с 2 млн до 4 млн руб. Кроме того, покупателей такой недвижимости могут освободить от уплаты земельного налога (сроком на семь лет) и налога на имущество.