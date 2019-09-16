Арбитражный суд в Петербурге возобновил работу после двухнедельного перерыва, вызванного переездом

В понедельник, 16 сентября, после двухнедельного перерыва возобновил свою работу Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Напомним, что теперь Арбитражный суд в Петербурге размещается в здании на улице Смольного, д.6. Переезд туда суд начал 2 сентября. Из-за этого на более поздний срок были перенесены более 7 тыс. заседаний по рассмотрению исков.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что переезд обошелся Арбитражному суду в 2,9 млн рублей. Также сообщалось, что с 1 октября в Петербурге начнут работу Третий кассационный и Второй апелляционный суды общей юрисдикции.