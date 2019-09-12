Новые апелляционный и кассационный суды в Петербурге начнут работу с 1 октября

В четверг, 12 сентября, пленум Верховного суда РФ принял постановление, определяющее дату открытия новых апелляционных и кассационных судов. В частности, как следует из текста документа, днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда следует считать 1 октября 2019 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Отметим, что на территории города будут действовать Третий кассационный и Второй апелляционный суды общей юрисдикции. Их территориальная подсудность распространяется на субъекты Северо-Запада, а апелляционный также сможет рассматривать жалобы на решения судов Москвы, Курганской, Сведловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.

Ранее “Ъ-СПб” писал о переезде в новое здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он возобновит свою работу 17 сентября по адресу: улица Смольного, 6. Сообщалось, что переезд обошелся суду в 2,9 млн рублей.