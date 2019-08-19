Переезд Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в новое здание обойдется в 2,9 млн рублей

Перевозка имущества Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в новое здание, построенное для него на улице Смольного, 6, обойдется в 2,9 млн рублей. Именно такая сумма фигурирует в документации к конкурсу, информация о котором размещена на сайте госзакупок.

При этом сама процедура определения подрядчика уже завершена — этими работами займется ООО «Гераклион». Переезжать Арбитражный суд начнет в конце сентября. Продлится переезд около двух недель.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительство нового здания Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти обошлось в 455,2 млн руб. Данный проект был одобрен еще в 2009 году, а участок под его строительство искали с 2005 года.