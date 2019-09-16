Иран задержал в Персидском заливе танкер с дизельным топливом для ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал судно возле острова Большой Тунб в Персидском заливе, сообщает иранское информагентство ISNA.

На борту судна — 250 тыс. литров дизельного топлива. Предположительно экипаж должен был доставить топливо в Объединенные Арабские Эмираты. Членов экипажа и судно передали правоохранительным органам.

Последний раз Иран задерживал судно по подозрению в контрабанде топлива 7 сентября. На судне находилось 283 900 литров топлива.

Напомним, в конце прошлой недели нефтяной кризис произошел в Саудовской Аравии после атаки дронов на объекты крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco 14 сентября. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако президент Дональд Трамп в субботу заявил, что США считают виновным в атаке Иран. Тегеран назвал обвинения безосновательными.

О том, что ждет мировой рынок нефти после атаки на саудовские НПЗ — в материале “Ъ”.