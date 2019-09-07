Иран задержал судно в Персидском заливе за контрабанду топлива

Береговая охрана Ирана задержала в районе Персидского залива судно, заподозрили его в контрабанде топлива, сообщает телеканал Press TV. На борту были 12 членов экипажа, они граждане Филиппин.

На судне находилось 283 900 литров контрабандного топлива, сообщил журналистам Командующий военно-морскими силами иранской провинции Хормозган Хосейн Дехки, передает ТАСС. Кому принадлежит судно и куда оно направлялось, пока не ясно.

Напомним, 4 июля морская пехота Великобритании задержала в Гибралтаре иранский танкер Grace 1 (позже сменил название на Adrian Darya), следовавший под флагом Панамы. Его заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение режима санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. 16 августа суд в Вашингтоне выдал ордер на задержание судна, однако власти Гибралтара отклонили запрос США и отпустили танкер.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «США открыли охоту на иранский танкер».