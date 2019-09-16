«Роскосмос» не направлял обращений о возвращении огнестрельного оружия в экипировку космонавтов

Генеральный директор научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что «Роскосмос» пока не направлял предложений добавить пистолет в носимый аварийный запас космонавтов для корабля «Орел». От оружия в аварийном запасе было решено отказаться в 2007 году.
«Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока»,— заявил господин Поздняков ТАСС.
Гендиректор НПП «Звезда» также сообщил, что аварийный запас будет содержать «примерно все то же самое», что и сейчас. При этом в беседе с «РИА Новости» господин Поздняков отметил, что, если «скажут укладывать (пистолет.— “Ъ”), будем укладывать».
Ранее стало известно, что «Роскосмос» изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов корабля «Орел». Ранее корабль, который должен прийти на смену используемому более полувека «Союзу», был известен под названием «Федерация». Первый полет корабля запланирован на 2025 год.
Начиная с полета Юрия Гагарина советским и российским космонавтам давали огнестрельное оружие. До 1986 года это был пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год — специальный трехствольный пистолет ТП-82. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.
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