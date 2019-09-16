У петербургского производителя выявили просроченные мясные полуфабрикаты

Прокуратура Петроградского района при участии Управления ветеринарии Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований ветеринарно-санитарного законодательства в отношении ООО «РауПит», производящего мясные полуфабрикаты.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка показала, что часть мясного сырья для полуфабрикатов не имеет информации о наименовании, производителе, дате выработки, сроках годности, а также ветеринарно-сопроводительных документов. Также обнаружена продукция с истекшим сроком годности. В итоге у компании изъято 43 кг мясных полуфабрикатов, представляющих опасность для населения.

В адрес руководителя ООО «РауПит» внесено представление об устранении нарушений законодательства. Копии материалов прокурорской проверки направлены в Управление ветеринарии для привлечения юридического и должностного лица к административной ответственности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петроградском районе суд оштрафовал за нарушение санитарно-эпидемиологических норм пиццерию. Также сообщалось, что решением суда в Петербурге на три месяца закрыто бистро «Еврокебаб» на проспекте Непокоренных, где в начале июля 53 человека заразились сальмонеллезом.