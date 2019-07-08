Кафе «Евро Кебаб», где отравились более 50 человек, закрыли на три месяца

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности владельца бистро «Еврокебаб» ИП Горбунова, где в начале июля 53 человека заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что сотрудники кафе, расположенного по адресу: проспект Непокоренных, д. 6, корп. 2, лит. А, допускают многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, производственные помещения бистро не имеют цехового деления, функциональные зоны обработки сырых и готовых продуктов не выделены, на всех имеющихся столах обрабатываются и сырые, и готовые продукты. Кроме этого, зафиксированы проблемы с работой холодильного оборудования, у работников отсутствуют медицинские книжки, в помещениях не организован производственный контроль.

По факту выявленных нарушений суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бистро ИП Горбунов П.И. на срок 90 суток. Сам господин Горбунов на судебное заседание не явился.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выразило готовность выступить в суде в защиту прав потребителей с целью возмещения морального и материального вреда пострадавшим в кафе «Евро Кебаб».