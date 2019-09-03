Пиццерия в Петербурге оштрафована судом за санитарные нарушения

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Стрит Фуд» (владеет кафе Chorizo Pizza в Петроградском районе города) по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, при проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин инфекционных заболеваний, в данной пиццерии были выявлены многочисленные нарушения: пересечение потоков сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды, отсутствие необходимого пространства для осуществления технологических операций и специально оборудованных цехов для приготовления блюд и так далее.

Представитель ООО «Стрит Фуд» попытался объяснить, что в настоящее время в здании ведется ремонт и кафе свою деятельность не осуществляет. При этом обстоятельств совершенного правонарушения владельцы пиццерии не оспаривают, вину признают и в содеянном раскаиваются. Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что решением суда в Петербурге на три месяца закрыто бистро «Еврокебаб» на проспекте Непокоренных, где в начале июля 53 человека заразились сальмонеллезом.