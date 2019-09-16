Три модели Lada получили лимитированную комплектацию #Club

«АвтоВАЗ» анонсировал лимитированную версию моделей Granta, Largus и XRAY в исполнении #Club.

Для всех моделей предусмотрены шильдики на кузове, новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, черные корпуса зеркал заднего вида, датчики парковки и другое оборудование.

В основу специальной модификации легла комплектация Comfort, которую дополнили элементами оснащения от топ-версий Luxe. Для Lada Granta добавлены обогрев ветрового стекла и парктроник, Lada XRAY получила климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку стекол, а Lada Largus дополнительно оснащена парктроником, глубокой тонировкой задних стекол.

Стоимость моделей в исполнении #Club будет названа позже. Напомним, ранее «АвтоВАЗ» представил спортивную версию седана Lada Granta Drive Active.