Чаще всего правила парковки нарушают на Пресненской набережной

Столичные власти назвали улицы, на которых водители чаще всего нарушают правила парковки, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Летом 2019 года больше всего автомобилей, припаркованных с нарушениями, было эвакуировано с Пресненской набережной (1,6 тыс. машин), Кутузовского проспекта (1,2 тыс. машин) и проспекта Мира (1,1 тыс. машин).
Также в число популярных у нарушителей улиц вошли Варшавское шоссе, Ленинградский, Ленинский и Новоясеневский проспекты, а также 1-й Красногвардейский проезд, Новодмитровская улица и Комсомольская площадь.
Напомним, ранее в АМПП назвали нарушителей-рецедивистов, у которых с начала года автомобили неоднократно эвакуировали с одних и тех же мест.