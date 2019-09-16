Россия завершает выплату долга Совету Европы

Власти РФ завершают процедуру выплаты долга Совету Европы (СЕ), рассказал генсек СЕ Турбьёрн Ягланд, выступая с прощальной речью в страсбургской штаб-квартире Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «Из нашего устава четко следует: все члены Совета Европы должны иметь одни и те же права и обязанности»,— заявил господин Ягланд, который занимал пост генсека с 2009 года. 18 сентября он уступит этот пост хорватке Марии Пейчинович-Бурич.

Подводя итоги своей деятельности, уходящий генсек среди прочего подержал решение ПАСЕ, которое привело к полному восстановлению прав российской делегации. «Это важно не только для того, чтобы наша европейская семья и дальше была единой, но и для того, чтобы практика работы ассамблеи была согласована с положениями устава»,— подчеркнул он. Турбьёрн Ягланд добавил: «Процессы, связанные с участием российской делегации в ПАСЕ, продемонстрировали, что у нас не должно быть членов, которые частично находятся в организации, а частично нет».

Напомним, в апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ за проведение референдума в Крыму: делегация потеряла право голоса, а также была отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и в миссиях наблюдателей. Власти РФ в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с июня 2017 года перестали платить в СЕ членские взносы. Весной этого года сообщалось, что долг России перед СЕ составляет €60 млн. Из устава СЕ следует: если страна-член «не выполняет свои финансовые обязательства» в течение двух лет, министры могут приостановить ее членство до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены. При этом в руководстве РФ не исключали того, что решат добровольно выйти из СЕ.

25 июня ПАСЕ восстановила все полномочия российской делегации. 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны за 2017–2018 годы.

О восстановлении российских прав в европейской организации читайте в материале “Ъ” «Россия сменила Украину в ПАСЕ».

Павел Тарасенко, Страсбург