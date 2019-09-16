В Нижегородской области расписание рейсов «Валдая 45Р» изменится с 20 сентября

С 20 сентября рейсы судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» будут осуществляться в более раннее время, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Так, в Городец по пятницам рейс будет отправляться в 15:00, обратно – в 16:30, по субботам – в 8:00 и 13:20, обратно – в 12:00 и 17:00. По понедельникам рейсы теперь не предусмотрены. В Макарьево судно будет отправляться по воскресеньям в 8:00 и 13:20, обратно – в 11:30 и в 17:00.

Напомним, регулярные рейсы на «Валдае 45Р» начали выполняться с 10 августа. Стоимость билета до Городца составляет 400 руб. в одну сторону и 600 руб. в оба конца для взрослых, для детей – 300 руб. в одну и 500 руб. в обе стороны. Стоимость взрослого билета до Макарьева составляет 600 руб. в одну сторону и 1 тыс. руб. в обе, детского – 400 руб. в одну и 600 руб. в обе стороны. Рейсы отправляются от причала №5. Билеты можно купить на сайте biletnn.ru, в трех офисах продаж или перед отправлением, предварительно забронировав их по телефону +7-963-230-58-30.

Анастасия Еремина