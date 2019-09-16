Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи»

Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Сочи». Как сообщает «Чемпионат», клуб может подписать контракт с бывшим игроком «Зенита» на полгода.

Напомним, что форвард вместе с полузащитником «Краснодара» Павлм Мамаевым стали участниками драк в центре Москвы. Они были осуждены на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условном освобождении. 17 сентября они выйдут на свободу.

Подробнее о перспективах спортсменов — в материале «Ъ» «Александр Кокорин и Павел Мамаев не уложились в трансферное окно».