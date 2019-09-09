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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Зенит» может заключить с Александром Кокориным краткосрочный контракт

Петербургский футбольный клуб «Зенит» может заключить с форвардом Александром Кокориным краткосрочный контракт, до конца текущего сезона. Об этом сообщает телеканал «78».

Кроме того, клуб может понизить размер оклада футболисту.

Напомним, что срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом. В настоящее время спортсмен является свободным агентом. На прошлой неделе Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении (УДО). Он выйдет на свободу 17 сентября.

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