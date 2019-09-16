Представлен новый эскиз работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia рассказали как изменят работу Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, вызвавшую возмущение православной общественности из-за изображения «супрематического креста».

По словам организаторов, арт-объект будет повторять рисунок плитки на площади «еще точнее, чем было». Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. «Длинная осевая линия отныне не пересекается переходом, они будут жить самостоятельно друг от друга»,— говорится в сообщении на странице фестиваля «Вконтакте». Цвет работы не изменится, художник также использует красный, черный и белый цвета.

Покрас Лампас расписал площадь Первой Пятилетки на «Уралмаше» в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили.

Художник планировал лично восстановить испорченную работу. 25 августа православные активисты провели акцию против работы художника «Не растопчи любовь!». В результате было решено изменить форму работы, чтобы убрать изображение креста. Когда Покрас Лампас приедет в Екатеринбург пока неизвестно.

Как православные избавились от креста — в материале “Ъ-Урал”